17.07.2022 17:02 Рита Парфенова

Они нам только говорят: памперсы поменяйте - рашист жалуется на безразличие командования

В новом телефонном перехвате военной разведки оккупант обсуждает с отцом положение на его участке фронта.

В телефонном разговоре одного из российских военных со своим отцом, перехваченном ГУР МО Украины, рашист жалуется на безразличие командования, передает РЕДПОСТ

По словам оккупанта, командование обещало сформировать новый батальон, чтобы заменить их. Но этого так и не произошло:



«Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам больше 20 тысяч. Они нам только говорят – памперсы поменяйте. Что вы боитесь? А "туда", по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас их… (вообще) ничего. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один – 72. Его сожгли. Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб… (уничтожать). Все командование стоит 90 км от нас. Даже если у нас что-нибудь случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли».



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