    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Они нам только говорят: памперсы поменяйте - рашист жалуется на безразличие командования
17.07.2022  17:02   Рита Парфенова

Они нам только говорят: памперсы поменяйте - рашист жалуется на безразличие командования

В новом телефонном перехвате военной разведки оккупант обсуждает с отцом положение на его участке фронта.

В телефонном разговоре одного из российских военных со своим отцом, перехваченном ГУР МО Украины, рашист жалуется на безразличие командования, передает РЕДПОСТ.

По словам оккупанта, командование обещало сформировать новый батальон, чтобы заменить их. Но этого так и не произошло:

«Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам больше 20 тысяч. Они нам только говорят – памперсы поменяйте. Что вы боитесь? А "туда", по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас их… (вообще) ничего. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один – 72. Его сожгли. Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб… (уничтожать). Все командование стоит 90 км от нас. Даже если у нас что-нибудь случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли».

Читайте также:

Источник:   ГУР МО Украины
 Тэги:  перехват, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.07 Надзвичайні події Батальон «ДНР», отправленный на передовую, разбомбили россияне (видео) 21.08 Дороги та транспорт Перед началом массовых гуляний на День города Геннадий Кернес презентовал новый многоярусный паркинг 10.05 Надзвичайні події Стрельба и план-перехват в Харькове — комментарий полиции
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 