17.07.2022 16:02 Рита Парфенова

Топ-5 самых умных знаков Зодиака

Есть люди, которым природой заложена легкость к мыслительной деятельности





Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые являются самыми умными, сообщает РЕДПСТ со ссылкой на УНИАН.

Близнецы

Благодаря своей общительности и эрудированности, способны запомнить огромное количество информации еще и с первого раза. Перенимая опыт других людей, Близнецы быстро достигают своих целей, не спотыкаясь на ошибках. Очень любознательные и всегда готовы открыть для себя новые знания об этом мире.

Дева

Отличные вычислители: у них все по полочкам, все точно, а любые споры обязательно подкрепляются вагоном аргументов. Из них выходят дельные инженеры, архитекторы, научные деятели. Часто блещут своим остроумием, знаниями различных точных данным и фактов. Но не редко требуют подобного и от своего окружения, чтобы было с кем дискутировать.

Весы

Обладают искрометной логикой, которая способна найти объяснение любому явлению. Держа эмоции под контролем, могут беспристрастно оценить ситуацию, а также уверенно и легко решить возникшую проблему.

Стрелец

Обладают харизмой, которая дает авторитета их словам и советам. Легко узнают любую информацию, анализируя ее и делая выводы на будущее. Из них выходят притягательные сыщики, наравне с Шерлоком Холмсом.

Водолей

Благодаря своей безграничной фантазии и общительности, часто достигают больших высот в творческих профессиях. Могут быть многосторонними личностями, увлекаться сразу несколькими науками, иметь много хобби, что делает их интересными собеседниками и мудрыми компаньонами.