17.07.2022 14:45 Рита Парфенова

В Харькове задержали мужчину с данными о геолокации ВСУ

В телефоне уроженца Луганской области были данные геолокаций расположения украинских войск.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

31-летнего жителя Свердловска задержали на улице Лысой в Харькове полицейские полка полиции особого назначения ГУНП.

В мобильном телефоне мужчины обнаружили переписку с неизвестным с указанием данных геолокации расположения украинских войск.

Возможного корректировщика доставили для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции.

Напомним, в комендантский час в Шевченковском районе Харькова патруль остановил мужчину с камерой внешнего наблюдения.