В Харькове задержали мужчину с данными о геолокации ВСУ

В телефоне уроженца Луганской области были данные геолокаций расположения украинских войск.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
31-летнего жителя Свердловска задержали на улице Лысой в Харькове полицейские полка полиции особого назначения ГУНП.
В мобильном телефоне мужчины обнаружили переписку с неизвестным с указанием данных геолокации расположения украинских войск.
Возможного корректировщика доставили для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции.
Напомним, в комендантский час в Шевченковском районе Харькова патруль остановил мужчину с камерой внешнего наблюдения.
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