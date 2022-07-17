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17.07.2022  14:45   Рита Парфенова

В Харькове задержали мужчину с данными о геолокации ВСУ

В телефоне уроженца Луганской области были данные геолокаций расположения украинских войск.

полиция

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

31-летнего жителя Свердловска задержали на улице Лысой в Харькове полицейские полка полиции особого назначения ГУНП.

В мобильном телефоне мужчины обнаружили переписку с неизвестным с указанием данных геолокации расположения украинских войск.

Возможного корректировщика доставили для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции.

Напомним, в комендантский час в Шевченковском районе Харькова патруль остановил мужчину с камерой внешнего наблюдения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  корректировщик, харьков, полиция
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