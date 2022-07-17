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17.07.2022  12:18   Рита Парфенова

В Харькове патруль задержал вора в комендантский час (фото)

Предполагаемого злоумышленника задержали в Шевченковском районе Харькова.

Новости Харькова: патруль задержал вора в комендантский час Новости Харькова: патруль задержал вора в комендантский час

Во время патрулирования Шевченковского района Харькова патрульные остановили мужчину, нарушившего правила комендантского часа, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Во время беседы патрульные заметили, что нарушитель комендантского часа нес камеру внешнего наблюдения. Мужчина не смог объяснить, откуда он ее взял. 

Патрульные предположили, что техника, скорее всего, была украдена, и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, на Гимназической набережной в Харькове задержали троих мужчин, которые украли имущетво КП ХТС на сумму в 3 тысячи гривен.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
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