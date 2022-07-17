17.07.2022 12:18 Рита Парфенова

В Харькове патруль задержал вора в комендантский час (фото)

Предполагаемого злоумышленника задержали в Шевченковском районе Харькова.

Во время патрулирования Шевченковского района Харькова патрульные остановили мужчину, нарушившего правила комендантского часа, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Во время беседы патрульные заметили, что нарушитель комендантского часа нес камеру внешнего наблюдения. Мужчина не смог объяснить, откуда он ее взял.

Патрульные предположили, что техника, скорее всего, была украдена, и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, на Гимназической набережной в Харькове задержали троих мужчин, которые украли имущетво КП ХТС на сумму в 3 тысячи гривен.