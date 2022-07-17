Фото последствий ракетного удара по Харькову

Ночью 17 июля враг обстрелял Киевский район Харькова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
Правоохранители сообщили, что две ракеты ударили по частному сектору города и разрушили пятиэтажное производственное здание.
Количество пострадавших в результате обстрела уточняется.
После попалания ракет произошло возгорание на территории сооружения, повреждены стеклопакеты и фасад. Пожар ликвидировали Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского райуправления полиции №1 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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