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17.07.2022  12:45   Рита Парфенова

Фото последствий ракетного удара по Харькову

Ночью 17 июля враг обстрелял Киевский район Харькова.


t.me/police_kh_region

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Правоохранители сообщили, что две ракеты ударили по частному сектору города и разрушили пятиэтажное производственное здание.

Количество пострадавших в результате обстрела уточняется.

После попалания ракет произошло возгорание на территории сооружения, повреждены стеклопакеты и фасад. Пожар ликвидировали Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Новости Харькова: Фото последствий ракетного удара 17 июля 2022 года

Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского райуправления полиции №1 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Новости Харькова: Фото последствий ракетного удара 17 июля 2022 года

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Новости Харькова: Фото последствий ракетного удара 17 июля 2022 года

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Новости Харькова: Фото последствий ракетного удара 17 июля 2022 года

 

Источник:   Полиция Харькоской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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