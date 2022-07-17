17.07.2022 08:43 Рита Парфенова

Харьков на утро 17 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 17 июля.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области. Горел частный дом и производственные объекты.



Около 16:30 враг попал в частный дом в Чкаловской общине Чугуевского района. Произошел пожар. На момент прибытия спасателей 50-й Государственной пожарно-спасательной части горела крыша дома на площади 50 кв.м. Пожарные подали в очаг горения 2 пожарных ствола и в 17:05 локализовали огонь. Окончательно пожар был ликвидирован в 17:48. Пострадавших нет.



Всего за сутки с 16 по 17 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 19 оперативных выездов, из которых:

6 - на ликвидацию пожаров, в т.ч. 3 - вызванных обстрелами,

1 – для помощи работникам ЖКХ,

2 – на проведение аварийно-спасательных работ,

2 – на ликвидацию последствий ДТП,

3 – на помощь населению,

5 – другие выезды.



Пиротехники ГСЧС ликвидировали 11 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.





