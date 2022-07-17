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17.07.2022  08:25   Рита Парфенова

В Харьковской области оккупанты ведут разведку с воздуха

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи.

сводка генштаб всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи», – сообщается в сводке.

Российский агрессор обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

Напомним, российские военные нанесли авиационный удар неподалеку от Мосьпаново.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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