В Харьковской области оккупанты ведут разведку с воздуха

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи», – сообщается в сводке.
Российский агрессор обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".
Напомним, российские военные нанесли авиационный удар неподалеку от Мосьпаново.
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