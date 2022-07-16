    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харьковской области оккупанты совершили артиллерийские обстрелы
16.07.2022  08:00   

В Харьковской области оккупанты совершили артиллерийские обстрелы

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск.


В Харьковской области оккупанты совершили артиллерийские обстрелы
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
 
Сообщается, что российские военные нанесли авиационный удар неподалеку от Мосьпаново. Совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харькова, Питомник, Новопокровка, Протоповка, Русские Тишки, Дуванка и Коробочкино.
 
В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск.
 
На Славянском направлении нанес авиаудару вблизи Богородичного.
 
Напомним, в Харькове ликвидируют последствия ракетного удара оккупантов по школе.
 
 
Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.07 Криминал и происшествия Спасатели ликвидировали пожары в Харьковской области вызванные обстрелами оккупантов 16.07 Криминал и происшествия Враг массированно обстрелял город Чугуев 15.07 Власть Оккупанты хотят, чтобы харьковское метро прекратило работу, - Игорь Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 