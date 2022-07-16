В Харьковской области оккупанты совершили артиллерийские обстрелы

В этот день

Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака: что обещают звезды День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 16 июля В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.