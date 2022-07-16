16.07.2022 08:30

Спасатели ликвидировали пожары в Харьковской области вызванные обстрелами оккупантов

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву.



Спасатели ликвидировали пожары в Харьковской области вызванные обстрелами оккупантов



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 16 июля в 03:20 оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев. В результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом. Горели конструктивные материалы дома на площади 40 кв. Пострадали 2 человека, из них из-под завала был спасен 1 человек, который был госпитализирован в местную больницу.

Также спасатели из-под завалов изъяли тела двух человек, мужчину и женщину. Работы по поиску людей в завалах и разбору конструкций продолжаются.

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 12 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Кроме этого отмечается, что на территории Харьковской области произошло 2 пожара, вызванных вражескими обстрелами, из которых один в Чугуевском и в Изюмском районах области. Горели жилые дома и трава на открытой территории.

В течение суток в Чугуевском районе области произошло 2 выезда в результате вражеских обстрелов. 15 июля в 07:22 в с. Новопокровка частично разрушил жилой дом. Пожара не было. Пострадали 3 человека, из-под завалов пожарные спасли 1 человека.

Всего за сутки спасатели совершили 17 оперативных выездов, из которых:

на ликвидацию пожаров – 4;

пожаров вызванных обстрелами – 2;

для проведения аварийно-спасательных работ-1;

для помощи работникам ЖКХ-7;

для оказания помощи населению-3;

другие выезды-2.

Напомним, в Харьковской области оккупанты совершили артиллерийские обстрелы.