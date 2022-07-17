Ночью ракетным ударом разрушено производство Харькова

Ракетный обстрел Харькова, произошедший около трех часов ночи 17 июля, принес разрушения на одном из предприятий города.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 17 июля, передает РЕДПОСТ.
По его словам, в результате попадания двух ракет произошло возгорание одного из этажей пятиэтажного производственного здания в Киевском районе. Пострадала 59-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение.
Враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль.
В Чкаловской общине, Чугуевского района, в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших, к счастью, нет.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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