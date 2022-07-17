17.07.2022 09:09 Рита Парфенова

Ночью ракетным ударом разрушено производство Харькова

Ракетный обстрел Харькова, произошедший около трех часов ночи 17 июля, принес разрушения на одном из предприятий города.



РЕДПОСТ

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 17 июля, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в результате попадания двух ракет произошло возгорание одного из этажей пятиэтажного производственного здания в Киевском районе. Пострадала 59-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение.



Враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль.



В Чкаловской общине, Чугуевского района, в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.