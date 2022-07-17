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17.07.2022  09:35   Рита Парфенова

Подорожание яиц в Украине: причины и прогнозы экспертов

Подорожание яиц, начатое в июне, продолжится в последующие месяцы.

Подорожание яиц в Украине

Цена на яйца будет расти из-за увеличения стоимости энергоносителей, а соответственно, себестоимости производства и доставки, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, для украинского рынка яиц характерна ярко выраженная сезонность, когда весной цены на яйца снижаются, а где-то с середины лета начинают постепенно расти. Это происходит из-за значительной доли производства яиц в хозяйствах населения, где яйценостость птицы зависит от погодных условий, а точнее температурных режимов. При промышленном производстве такой четкой зависимости нет.

Однако в этом году процесс роста цен наблюдается чуть раньше из-за значительного роста стоимости энергоносителей, горючего, а соответственно, и себестоимости производства и доставки, рассказала Литвин.

"К сожалению, в последующие месяцы цена на яйца продолжит расти с максимальным ценовым пиком на новогодние праздники", - спрогнозировала аналитик.

Напомним, Министр аграрной политики Украины Николай Сольский  высказал мнение,что в Украине вырастут цены на некоторые продукты.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  цены, подорожание, яйца
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