17.07.2022 09:35 Рита Парфенова

Подорожание яиц в Украине: причины и прогнозы экспертов

Подорожание яиц, начатое в июне, продолжится в последующие месяцы.

Цена на яйца будет расти из-за увеличения стоимости энергоносителей, а соответственно, себестоимости производства и доставки, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина.



Как отметила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, для украинского рынка яиц характерна ярко выраженная сезонность, когда весной цены на яйца снижаются, а где-то с середины лета начинают постепенно расти. Это происходит из-за значительной доли производства яиц в хозяйствах населения, где яйценостость птицы зависит от погодных условий, а точнее температурных режимов. При промышленном производстве такой четкой зависимости нет.



Однако в этом году процесс роста цен наблюдается чуть раньше из-за значительного роста стоимости энергоносителей, горючего, а соответственно, и себестоимости производства и доставки, рассказала Литвин.



"К сожалению, в последующие месяцы цена на яйца продолжит расти с максимальным ценовым пиком на новогодние праздники", - спрогнозировала аналитик.

Напомним, Министр аграрной политики Украины Николай Сольский высказал мнение,что в Украине вырастут цены на некоторые продукты.