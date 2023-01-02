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02.01.2023  20:35   Дмитро Колонєй

Ціни на яйця: що з ними буде у 2023 році пояснили експерти

Свій прогноз щодо тенденцій на ринку надав Інститут аграрної економіки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Today, восени 2022 року ціни на курячі яйця досягли своїх рекордних позначок. Лише за жовтень цей продукт додав 60,5% до попередньої вартості.  На думку аналітиків Інституту аграрної економіки, ціни у первому півріччі не знизяться.
 

Чому не знизяться ціни на яйця

 
  1. На початку року відзначатиметься сезонне падіння виробництва яєць.
  2. Навесні попит на цей продукт зросте напередодні великодніх свят. Ймовірно, цінники на полицях супермаркетів встановляться у середньому на рівні 75 грн за десяток яєць.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що знову зростуть ціни на яйця та чому саме.
 

 

Источник:   Today
 Тэги:  цены, яйца
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