29.12.2022 20:36 Дмитро Колонєй

Новорічний стіл 2023: скільки він буде коштувати

На скільки подорожчав та у яку суму обійдеться святкове застілля підрахували аналітики.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на "Слово і Діло" аналітики для підрахунку брали продукти для приготування: салату олів'є та оселедця під шубою, нарізки, бутербродів зі шпротами та ікрою, м'ясних страв, овочів, фруктів, напоїв. Розрахунок проводили на 4 осіб.

Новорічний стіл цього року може обійтися в середньому у 2 тисячі 698 грн, тоді як 2021 року можна було вкластися трохи більше ніж у 2 тисячі - плюс 33,2% за рік, - ідеться в статті.

Салат олів'є.

Подорожчав майже наполовину й обійдеться в середньому в 423 грн (у 2021-му - у 286,5 грн).

найсильніше в ціні зросла ковбаса (до 141,6 грн за півкілограма),

мариновані огірки (до 93,14 грн),

яйця (до 74,15 грн),

майонез (до 45,8 грн).

Оселедець під шубою.

Коштуватиме близько 174 грн (+59,6% за рік).

Більшу частину цієї суми становить оселедець - близько 100 грн за 700 грам.

М'ясо

Продукти для м'ясних страв подорожчали на чверть. Обійдеться м'ясо приблизно 287 грн, якщо брати кілограм свинини і півтора кілограма птиці.

Нарізка.

Обійдеться дорожче - за 500 грн (+27,9%)

300 грамів буженини - приблизно 135,55 грн,

копчена ковбаса - близько 200 грн за 300 грамів,

твердий сир - 123 грн за 300 грамів,

оливки - 27,9 грн,

батон - 26,3 грн.

Бутерброди.

Бутерброди зі шпротами і лососевою ікрою обійдуться в 445,5 грн, подорожчавши на +28,1%.

Ікра зросла в ціні майже до 300 грн,

шпроти - до 52,5,

вершкове масло - до 67,7 грн.

Овочі та фрукти.

Помідори та огірки - коштуватимуть близько 139 грн (+18%). На 70% дорожче коштують фрукти для новорічного столу - приблизно 125 грн за мандарини та банани.

Безакогольні напої

Ціна зросла на 42,6%.

Сік коштує близько 35 грн,

Coca-Cola - майже 31 грн.

Алкоголь

Подорожчав на 30%.

За пляшку ігристого або пляшку горілки доведеться віддати до 300 грн.

Таким чином продукти для новорічного столу цього року українцям обійдуться у 2698,09 грн. Це на 33,2% більше, ніж торік.