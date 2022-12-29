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29.12.2022  20:36   Дмитро Колонєй

Новорічний стіл 2023: скільки він буде коштувати

На скільки подорожчав та у яку суму обійдеться святкове застілля підрахували аналітики.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на "Слово і Діло" аналітики для підрахунку брали продукти для приготування: салату олів'є та оселедця під шубою, нарізки, бутербродів зі шпротами та ікрою, м'ясних страв, овочів, фруктів, напоїв. Розрахунок проводили на 4 осіб.
 
Новорічний стіл цього року може обійтися в середньому у 2 тисячі 698 грн, тоді як 2021 року можна було вкластися трохи більше ніж у 2 тисячі - плюс 33,2% за рік, - ідеться в статті.
 

Салат олів'є.

 
  • Подорожчав майже наполовину й обійдеться в середньому в 423 грн (у 2021-му - у 286,5 грн).
  • найсильніше в ціні зросла ковбаса (до 141,6 грн за півкілограма),
  • мариновані огірки (до 93,14 грн),
  • яйця (до 74,15 грн),
  • майонез (до 45,8 грн).
 

Оселедець під шубою.

  • Коштуватиме близько 174 грн (+59,6% за рік).
  • Більшу частину цієї суми становить оселедець - близько 100 грн за 700 грам.

М'ясо

 
  • Продукти для м'ясних страв подорожчали на чверть. Обійдеться м'ясо приблизно 287 грн, якщо брати кілограм свинини і півтора кілограма птиці.
 

Нарізка.

  • Обійдеться дорожче - за 500 грн (+27,9%)
  • 300 грамів буженини - приблизно 135,55 грн,
  • копчена ковбаса - близько 200 грн за 300 грамів,
  • твердий сир - 123 грн за 300 грамів,
  • оливки - 27,9 грн,
  • батон - 26,3 грн.
 

Бутерброди.

  • Бутерброди зі шпротами і лососевою ікрою обійдуться в 445,5 грн, подорожчавши на +28,1%.
  • Ікра зросла в ціні майже до 300 грн,
  • шпроти - до 52,5,
  • вершкове масло - до 67,7 грн.
 

Овочі та фрукти.

  • Помідори та огірки - коштуватимуть близько 139 грн (+18%). На 70% дорожче коштують фрукти для новорічного столу - приблизно 125 грн за мандарини та банани.

Безакогольні напої 

 
  • Ціна зросла на 42,6%.
  • Сік коштує близько 35 грн,
  • Coca-Cola - майже 31 грн.
 
 

Алкоголь

 
  • Подорожчав на 30%.
  • За пляшку ігристого або пляшку горілки доведеться віддати до 300 грн.
 
Таким чином продукти для новорічного столу цього року українцям обійдуться у 2698,09 грн. Це на 33,2% більше, ніж торік.
 
 
Источник:   Слово і Діло
 Тэги:  цены, новый год, украина
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