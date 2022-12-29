29.12.2022 20:36 Дмитро Колонєй
Новорічний стіл 2023: скільки він буде коштувати
На скільки подорожчав та у яку суму обійдеться святкове застілля підрахували аналітики.
Фотографія з відкритих джерел
Як повідояляє РЕДПОСТ
, із посиланням на "Слово і Діло" аналітики для підрахунку брали продукти для приготування: салату олів'є та оселедця під шубою, нарізки, бутербродів зі шпротами та ікрою, м'ясних страв, овочів, фруктів, напоїв. Розрахунок проводили на 4 осіб.
Новорічний стіл цього року може обійтися в середньому у 2 тисячі 698 грн, тоді як 2021 року можна було вкластися трохи більше ніж у 2 тисячі - плюс 33,2% за рік, - ідеться в статті.
Салат олів'є.
-
Подорожчав майже наполовину й обійдеться в середньому в 423 грн (у 2021-му - у 286,5 грн).
-
найсильніше в ціні зросла ковбаса (до 141,6 грн за півкілограма),
-
мариновані огірки (до 93,14 грн),
-
яйця (до 74,15 грн),
-
майонез (до 45,8 грн).
Оселедець під шубою.
-
Коштуватиме близько 174 грн (+59,6% за рік).
-
Більшу частину цієї суми становить оселедець - близько 100 грн за 700 грам.
М'ясо
-
Продукти для м'ясних страв подорожчали на чверть. Обійдеться м'ясо приблизно 287 грн, якщо брати кілограм свинини і півтора кілограма птиці.
Нарізка.
-
Обійдеться дорожче - за 500 грн (+27,9%)
-
300 грамів буженини - приблизно 135,55 грн,
-
копчена ковбаса - близько 200 грн за 300 грамів,
-
твердий сир - 123 грн за 300 грамів,
-
оливки - 27,9 грн,
-
батон - 26,3 грн.
Бутерброди.
-
Бутерброди зі шпротами і лососевою ікрою обійдуться в 445,5 грн, подорожчавши на +28,1%.
-
Ікра зросла в ціні майже до 300 грн,
-
шпроти - до 52,5,
-
вершкове масло - до 67,7 грн.
Овочі та фрукти.
-
Помідори та огірки - коштуватимуть близько 139 грн (+18%). На 70% дорожче коштують фрукти для новорічного столу - приблизно 125 грн за мандарини та банани.
Безакогольні напої
-
Ціна зросла на 42,6%.
-
Сік коштує близько 35 грн,
-
Coca-Cola - майже 31 грн.
Алкоголь
-
Подорожчав на 30%.
-
За пляшку ігристого або пляшку горілки доведеться віддати до 300 грн.
Таким чином продукти для новорічного столу цього року українцям обійдуться у 2698,09 грн. Це на 33,2% більше, ніж торік.
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