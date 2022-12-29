29.12.2022 20:00 Дмитро Колонєй

Ми цілодобово працюємо над тим, щоб якнайшвидше локалізувати руйнування - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував у ефірі «Радіо НВ».



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі «Радіо НВ» напередодні Харків атакували ракетами та дронами-камікадзе, в результаті чого було частково зруйновано енергетичну інфраструктуру міста. Крім того, влучання ракет типу С-300 зафіксували сьогодні, 29 грудня 2022 року, зранку та упродовж дня. За словами мера, постраждалих, на щастя, немає.

«Зараз наші енергетики та комунальні служби працюють над локалізацією руйнувань, які ворог завдав за цю добу. Ситуація складна, але контрольована. Зараз є електроенергія у місті, працює електротранспорт, метрополітен. Але все ж таки є певні складнощі с енергоносіями та опаленням. Тому цілодобово працюємо над тим, щоб якнайшвидше локалізувати ці руйнування», - підкреслив Ігор Терехов.

Мер нагадав, що за потреби харків’яни можуть скористатися «пунктами незламності», які цілодобово працюватимуть і у святкові дні. Дізнатися, де розташований найближчий до вас «пункт незламності», можна у чат-боті "Харків - твій дім"