    
Главная Новини Харкова Влада Ми цілодобово працюємо над тим, щоб якнайшвидше локалізувати руйнування - Ігор Терехов
29.12.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Ми цілодобово працюємо над тим, щоб якнайшвидше локалізувати руйнування - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував у ефірі «Радіо НВ».


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ,  за словами мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі «Радіо НВ» напередодні Харків атакували ракетами та дронами-камікадзе, в результаті чого було частково зруйновано енергетичну інфраструктуру міста. Крім того, влучання ракет типу С-300 зафіксували сьогодні, 29 грудня 2022 року, зранку та упродовж дня. За словами мера, постраждалих, на щастя, немає. 
 
«Зараз наші енергетики та комунальні служби працюють над локалізацією руйнувань, які ворог завдав за цю добу. Ситуація складна, але контрольована. Зараз є електроенергія у місті, працює електротранспорт, метрополітен. Але все ж таки є певні складнощі с енергоносіями та опаленням. Тому цілодобово працюємо над тим, щоб якнайшвидше локалізувати ці руйнування», - підкреслив Ігор Терехов. 
 
Мер нагадав, що за потреби харків’яни можуть скористатися «пунктами незламності», які цілодобово працюватимуть і у святкові дні. Дізнатися, де розташований найближчий до вас «пункт незламності», можна у чат-боті "Харків - твій дім".
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.12 Надзвичайні події Ігор Терехов поінформував про обстріл Харкова 29.12 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про ракетну атаку Харкова 28.12 Освіта Ігор Терехов привітав працівників закладів освіти Новобаварського та Холодногірського районів (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 