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29.12.2022  19:20   Дмитро Колонєй

Ворог на Харківщині веде активну оборону та обстрілює населені пункти

Оперативна інформація станом на вечір 29 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Ворог на Харківщині веде активну оборону та обстрілює населені пункти
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, зранку російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України. За уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 з них. 
 
Противник також завдав:
  • 10 ракетних,
  • 23 авіаційних удари та
  • здійснив 14 обстрілів з РСЗВ
по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення.
 
  • На Куп’янському веде активну оборону та обстріляв населені пункти - Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області.
  • На Слобожанському напрямку обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Противник обстріляв райони населених пунктів Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
 
Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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