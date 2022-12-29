29.12.2022 18:51 Дмитро Колонєй
Грошова допомога одиноким матерям: де та як її оформити у Харкові
Список адрес та перелік документів, необхідних для оформлення допомоги ООН у Харкові.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Харкові продовжується прийом громадян для оформлення заявок на отримання грошової допомоги для одиноких матерів та вдів від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Оформлення проводиться в усіх районних управліннях соціального захисту.
Адреси, за яким можна оформити допомогу:
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Київський район: “Прозорий офіс” ( вул. Чернишевська, 55);
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Шевченківський район: “Прозорий офіс” (пр. Науки, 17-а);
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Салтівський район: Регіональний центр послуг (пр.Тракторобудівників, 144);
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Основ’янський район: пр. Гагаріна, 7;
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Індустріальний район: вул. Біблика, 6
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Новобаварський район: вул. Різдвяна, 1;
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Слобідський район: вул. Вишнева, 3;
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Немишлянський район: пр. Льва Ландау, 48;
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Холодногірський район: вул. Благовіщенська, 34.
Що необходне для оформления:
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паспорт,
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ідентифікаційний код (свій та дитини),
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свідоцтво про народження дитини,
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витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини,
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телефон.
Прийом здійснюється без попереднього запису.
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