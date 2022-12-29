29.12.2022 18:51 Дмитро Колонєй

Грошова допомога одиноким матерям: де та як її оформити у Харкові

Список адрес та перелік документів, необхідних для оформлення допомоги ООН у Харкові.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Харкові продовжується прийом громадян для оформлення заявок на отримання грошової допомоги для одиноких матерів та вдів від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Оформлення проводиться в усіх районних управліннях соціального захисту.

Адреси, за яким можна оформити допомогу:

Київський район: “Прозорий офіс” ( вул. Чернишевська, 55);

Шевченківський район: “Прозорий офіс” (пр. Науки, 17-а);

Салтівський район: Регіональний центр послуг (пр.Тракторобудівників, 144);

Основ’янський район: пр. Гагаріна, 7;

Індустріальний район: вул. Біблика, 6

Новобаварський район: вул. Різдвяна, 1;

Слобідський район: вул. Вишнева, 3;

Немишлянський район: пр. Льва Ландау, 48;

Холодногірський район: вул. Благовіщенська, 34.

Що необходне для оформления:

паспорт, ідентифікаційний код (свій та дитини), свідоцтво про народження дитини, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, телефон.

Прийом здійснюється без попереднього запису.