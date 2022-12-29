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29.12.2022  18:51   Дмитро Колонєй

Грошова допомога одиноким матерям: де та як її оформити у Харкові

Список адрес та перелік документів, необхідних для оформлення допомоги ООН у Харкові.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Харкові продовжується прийом громадян для оформлення заявок на отримання грошової допомоги для одиноких матерів та вдів від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Оформлення проводиться в усіх районних управліннях соціального захисту.
 

Адреси, за  яким можна оформити допомогу: 

 
  • Київський район: “Прозорий офіс” ( вул. Чернишевська, 55); 
  • Шевченківський район: “Прозорий офіс” (пр. Науки, 17-а);
  • Салтівський район: Регіональний центр послуг (пр.Тракторобудівників, 144); 
  • Основ’янський район: пр. Гагаріна, 7; 
  • Індустріальний район: вул. Біблика, 6 
  • Новобаварський район: вул. Різдвяна, 1; 
  • Слобідський район: вул. Вишнева, 3; 
  • Немишлянський район: пр. Льва Ландау, 48; 
  • Холодногірський район: вул. Благовіщенська, 34.

Що необходне для оформления:

  1. паспорт,
  2. ідентифікаційний код (свій та дитини),
  3. свідоцтво про народження дитини,
  4. витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини,
  5. телефон.
 
Прийом здійснюється без попереднього запису.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  выплаты, помощь, харьков
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