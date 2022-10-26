Біженці можуть залишитися без виплат: хто саме

26.10.2022 13:19 Дмитро Колонєй

В Україні триває масштабна перевірка.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Кабмін України, прийнята постанова за якою Кабмін поновив перевірки місць проживання переселенців.

Мова йде про вибіркові перевірки місць проживання територіальними органами Національної соціальної служби.

Якщо при візиті людини не знайдуть за вказаним місцем проживання, то їй залишатимуть повідомлення, в яких проситимуть її з'явитися в територіальному органі соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів.

Якщо протягом цього терміну переселенець до органів соцзахисту не з'явився, виплати проживання буде припинено з наступного місяця. Йдеться про допомогу у розмірі 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю.