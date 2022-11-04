04.11.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Введені зміни до порядку здійснення виплат ВПО у Харкові

Про це інформує Управління соціального захисту населення Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Управління соціального захисту населення Адміністрації Основ’янського району продовжує інформувати внутрішньо переміщених осіб щодо змін до порядку здійснення виплат.

14 жовтня 2022 року уряд ухвалив постанову, відповідно до якої передбачено проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб із складанням відповідного акта.

Вибіркові перевірки будуть здійснюватися уповноваженими особами Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Харківській області. За результатами їх проведення вирішуватиметься питання щодо продовження чи припинення відповідних соціальних виплат.

Так, у разі підтвердження проживання людини такі виплати вона отримуватиме і надалі. У випадках, коли під час перевірки отримувач допомоги відсутній удома, йому необхідно упродовж 10 календарних днів з’явитися до органів соціального захисту населення за місцем перебування на обліку та підтвердити своє місце проживання. У протилежному випадку управління ухвалює рішення про припинення допомоги з наступного місяця.

Крім того, цією постановою подовжено строк звернення за отриманням допомоги, якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву про отримання допомоги через "Дію" до 30 квітня 2022 року, але її не отримала. Допомога надається за весь період, коли така особа мала на неї право на підставі сформованого Мінцифрою переліку або інформації, яка підтверджує факт подання такої заяви.

Для підтвердження цього факту внутрішньо переміщена особа має звернутися особисто або поштою до органу соцзахисту населення з відповідною заявою. Зробити це потрібно до 1 грудня 2022 року.

В управлінні звертають увагу, що у разі зміни адреси свого початкового проживання на іншу, треба звернутися до органу соціального захисту населення та отримати довідку ВПО з зазначенням актуальної адреси теперішнього проживання.

На сьогодні в Основ’янському району на обліку перебуває 9608 внутрішньо переміщених осіб

6819 з них зареєструвалися після 24 лютого.

Фінансову підтримку від держави на даний час з березня поточного року отримали 5815 ВПО району на загальну суму 66 млн грн.

Детальнішу інформацію щодо призначення та виплати допомоги внутрішньо переміщені особи району можуть отримати за тел.: (057) 725-31-91, 725-31-93.