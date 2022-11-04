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04.11.2022  19:29   Дмитро Колонєй

Під Харковом спіймали посадовицю окупаційної адмінстрації

Під Харовом повідомили про підозру місцевій мешканці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Балаклія місцева мешканка добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію. 
 
У травні 2022 року вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області». Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір з так званим «головою тимчасової ВЦА м. Балаклія». 
 
«Начальниця» виконувала цілу низку функцій:
  • здійснювала керівництво діяльністю відділу;
  • брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади;
  • видавала накази про прийняття працівників на роботу;
  • укладала трудові договори з працівниками;
  • організовувала та проводила колективні наради;
  • надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;
  • складала табелі обліку робочого часу працівників відділу, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати у російських рублях. 
Правоохоронці викрили колаборантку. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, балаклея, харьков
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