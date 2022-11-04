04.11.2022 19:29 Дмитро Колонєй

Під Харковом спіймали посадовицю окупаційної адмінстрації

Під Харовом повідомили про підозру місцевій мешканці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Балаклія місцева мешканка добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію.

У травні 2022 року вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області». Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір з так званим «головою тимчасової ВЦА м. Балаклія».

«Начальниця» виконувала цілу низку функцій:

здійснювала керівництво діяльністю відділу;

брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади;

видавала накази про прийняття працівників на роботу;

укладала трудові договори з працівниками;

організовувала та проводила колективні наради;

надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;

складала табелі обліку робочого часу працівників відділу, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати у російських рублях.

Правоохоронці викрили колаборантку. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.