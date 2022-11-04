04.11.2022 19:29 Дмитро Колонєй
Під Харковом спіймали посадовицю окупаційної адмінстрації
Під Харовом повідомили про підозру місцевій мешканці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Балаклія місцева мешканка добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію.
У травні 2022 року вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області». Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір з так званим «головою тимчасової ВЦА м. Балаклія».
«Начальниця» виконувала цілу низку функцій:
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здійснювала керівництво діяльністю відділу;
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брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади;
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видавала накази про прийняття працівників на роботу;
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укладала трудові договори з працівниками;
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організовувала та проводила колективні наради;
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надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;
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складала табелі обліку робочого часу працівників відділу, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати у російських рублях.
Правоохоронці викрили колаборантку. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
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