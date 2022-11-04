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04.11.2022  19:54   Дмитро Колонєй

Розбилися два авто: у Харкові шукають свідків ДТП

У Харкові триває розслідування обставин аварії.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 15 жовтня 2022 року близько 20:30 біля будинку 30 по Садовому проїзду зіткннулися два ввто - Kia Rio та Hyundai Accent. Внаслідок ДТП водії та пасажир автомобіля «Hyundai» отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
 
Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом ДТП. 
  • Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просять звертатися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до капітана поліції Ростислава Юрійовича Тарасова.
Нагадаємо, раніше ми писали, про збиту на Сумській людину та пошук свідків цього ДТП
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков
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