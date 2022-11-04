Збили пішохода на Сумскій: у Харкові шукають свідків ДТП

Переговори та організаційні питання – ось що здатне принести прибуток. День дуже вдалий для просування своїх ідей.

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.