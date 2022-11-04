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04.11.2022  15:59   Дмитро Колонєй

Збили пішохода на Сумскій: у Харкові шукають свідків ДТП

У Харкові триває досудове розслідування аварії у центрі міста.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 2 листопада о 19:40 біля будинку 102 по Сумській автомобіль Gelly CK під керуванням чоловіка 1983 року народження, здійснив наїзд на пішохода. Постраждалого з травмами доставили до лікарні.
 
Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом ДТП. 
 
  • Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просять звернутися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до капітана поліції Ростислава Юрійовича Тарасова.
 
Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков, сумская
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