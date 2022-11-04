04.11.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

Дергачівська міська рада показала будинки, які зруйнували окупанти (фото)

Прудянка, Цупівка, Шаповалівка є найбільш зруйнованими населеними пунктами Дергачівщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.

Повідомляється, що Прудянка, Цупівка, Шаповалівка – це найбільш зруйновані населені пункти Дергачівщини, де не залишилося жодних вцілілих адмінбудівель, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, а деякі вулиці перетворені російською артилерією в руїни.

Однак, зараз у цих селищах і селах загалом залишається 65 осіб з понад 2 000, які жили тут до війни.

«Місцевий староста Євген М’ячиков щодня доставляє сюди будівельні матеріали у вигляді дерев’яного бруса, ДВП і тентів для покрівель, щоб люди могли хоча б якось привести до ладу свої будинки напередодні зими, а волонтерські організації допомагають з продовольством, ліками, гігієнічними товарами.

Робітники Укрзалізниці та Служби автомобільних доріг Харківської області ремонтують транспортні магістралі, які йдуть через Прудянку та Цупівку на Козачу Лопань. Однак ми закликаємо громадян не повертатись сюди на постійне проживання зараз, бо через значні руйнування перспектив відновлення газо- та електропостачання найближчими місяцями немає»,- розповіли у Дергачівській міській раді.

Нагадаємо, у Харківській області виникла пожежа в навчальному закладі.