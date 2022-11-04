04.11.2022 20:29 Дмитро Колонєй

Наступ ЗСУ на Херсон: що його стримує

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на РБК-Україна, українські військові продовжують наступ у Херсонській області.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на дії ЗСУ впливають

особливості рельєфу та

погодні умови.

«Коли дощовий режим включають небеса, ми від цього теж залежні. І аграрний регіон Херсонщина має багато систем, каналів, які вороги використовують як траншеї. Це трошки уповільнює рух наших військ. Але я вірю, що ми завершимо війну шляхом повної деокупації всіх українських земель», — зазначив Резніков.

Очільник Міноборони також прокоментував можливу втечу окупантів з Херсону. Він назвав подібні провокації збоку росіян інформаційними операціями.

«Ми довіряємо тільки даним нашої розвідки.», — заявив міністр.

За його словами, окупанти, ймовірно, готові втекти з Херсону, як це раніше було у Київській, Чернігівській, Сумській областях та на острові Зміїний. Проте для цього українські захисники повинні спровокувати їх.