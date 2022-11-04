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04.11.2022  20:29   Дмитро Колонєй

Наступ ЗСУ на Херсон: що його стримує

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на РБК-Україна, українські військові продовжують наступ у Херсонській області. 
 
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на дії ЗСУ впливають
  • особливості рельєфу та
  • погодні умови.
«Коли дощовий режим включають небеса, ми від цього теж залежні. І аграрний регіон Херсонщина має багато систем, каналів, які вороги використовують як траншеї. Це трошки уповільнює рух наших військ. Але я вірю, що ми завершимо війну шляхом повної деокупації всіх українських земель», — зазначив Резніков.
 
Очільник Міноборони також прокоментував можливу втечу окупантів з Херсону. Він назвав подібні провокації збоку росіян інформаційними операціями.
 
«Ми довіряємо тільки даним нашої розвідки.», — заявив міністр.
 
За його словами, окупанти, ймовірно, готові втекти з Херсону, як це раніше було у Київській, Чернігівській, Сумській областях та на острові Зміїний. Проте для цього українські захисники повинні спровокувати їх.
 
Источник:   РБК-Україна
 Тэги:  агрессия россии, херсон, украина
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