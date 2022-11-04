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04.11.2022  21:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині працює більшість котелен - ХОВА

Стало відомо, як просувається відновлення теплозабезпечення населення на звільнених територіях та Харківщини в цілому.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на сайт ХОДА, за словами начальника ХОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону «Єдині новини», на Харківщині сьогодні працюють 64% котелень: 345 котелень із запланованих 536.
 
«На звільнених територіях, зокрема, в Ізюмі із 22 котелень планується запустити 9. Одна з яких обігріватиме Центральну районну лікарню, а інші 8 котелень опалюватимуть 64 житлові будинки. Загалом в Ізюмі відновлено газопостачання вже на 85%», – повідомив очільник області.
 
У Вовчанську котельні зможуть запустити на альтернативному паливі. Газопостачання, яке постачалося транзитом з території кораїни-агресорки, припинено. 
 
З Вовчанськ, через постійні обстріли люди поступово виїздять. З 17 тисяч людей, за попередніми даними, там залишилося 4 тисячі.
 
«Місцевим жителям пропонуємо евакуацію. Готові надати тимчасове житло у місті Харків за рахунок гуртожитків закладів освіти». 
 
Також начальник ХОВА наголосив, що люди, які знаходять вибухонебезпечні предмети мають звертатися до спеціалістів за номерами: 101 та 102.
 
«Сьогодні знешкоджено приблизно 500 вибухонебезпечних предметів. Підрозділи ДСНС працюють цілодобово, але, на жаль, забруднення з цього напрямку досить серйозне. І ми фіксуємо факти підриву людей на мінах і розтяжках. Хтось самостійно намагається знешкодити ці предмети, чого робити не можна», – прокоментував Олег Синєгубов.
 
За словами очільника області, майже на всій деокупованій території є мобільний зв'язок. Наразі працюють над посиленням сигналу 4G. 
 
Відновлено транспортне сполучення майже по всій півночі в напрямку Липців і Козачої Лопані Харківського району.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що почав роботу комбінований маршрут до Куп’янська. 95% якого проходить залізничними коліями, а 5% шляху - автомобільним транспортом.
 
Источник:   ХОДА
 Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков
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