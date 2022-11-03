03.11.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Як запускали рейковий автобус у Куп'янський район (фото)

У Харківській області провели пробний запуск рейкового автобуса в Куп'янський район. А починаючи з 3 листопада залізничне сполучення з цим насіленим пунктом здійснюватиметься щодня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Повідомляється, що трохи більше місяця знадобилося залізничникам для відновлення транспортного сполучення з Куп'янським районом.

Рейковий автобус з Харкова до селища Осинове Куп’янського району курсуватиме щодня. По маршруту передбачено кілька додаткових зупинок у селах для максимальної зручності всіх пасажирів.

Крім куп'янського напрямку було відновлено трансопртне залізничне сполучення з Балаклією, Дергачами, Чугуєвом та Ізюмом.

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«Ми розуміємо, наскільки критичною є гуманітарна ситуація в деокупованих громадах, тому робимо від себе все можливе, щоб транспорт функціонував стабільно. Навіть попри системні російські атаки на інфраструктуру, ми не зупинимо рух.

Також продовжуємо відновлювальні роботи на автодорогах. Зокрема, силами дорожників розчищено майже 450 кілометрів доріг Балаклії, Куп’янська, Ізюма. Також уже облаштували 8 тимчасових переправ, ще на 6-ти тривають роботи.

Вдячний залізничникам та дорожникам за роботу в режимі 24/7»,-зазначив Олександр Кубраков.

Нагадаємо, рейковий автобус сполученням Харків – Осинове №№ 6605/6608 вирушає з Харкова о 06:15, прибуває до Осинове о 09:50.