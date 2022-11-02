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02.11.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

З Харкова до Куп'янського району курсуватиме рейковий автобус

Із 3 листопада розпочнуть курсувати приміські поїзди до селища Осинове, яке було під окупацією з почату повномасштабного вторгнення.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що рейковий автобус сполученням Харків – Осинове №№ 6605/6608 вирушає з Харкова о 06:15, прибуває до Осинове о 09:50. З зупинного пункту Осинове вирушає о 16:21 та прибуває до Харкова о 19:35. Квиток коштує 43 грн.
 
Також призначений рейковий автобус сполученням Занки–Осинове
 
Поїзд №№ 6606/6607 вирушає з Осинове о 11:10, прибуває до станції Занки о 13:28. Із Занок вирушає о 13:55 і прибуває до Осинове об 16:06.
 
Для зручності пасажирів на станції Занки із зазначеного рейкового автобуса забезпечена зручна пересадка на приміські поїзди, які курсують до станціі Харків-Пасажирський. З детальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Південна залізниця» за посиланням.
 
Нагадаємо, у Харкові ЦНАПи змінили графік роботи.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезда
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