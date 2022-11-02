02.11.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові ЦНАПи змінили графік роботи

Починаючи з 3 листопада прийом громадян здійснюватиметься за новим графіком.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр надання адміністративних послуг.

Повідомляється, що з 3 листопада, прийом відвідувачів у Центрі надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділах буде здійснюватися:

понеділок - п’ятниця з 08.00 до 16.00;

субота, неділя – вихідні.

Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі через:

вебсайт за посиланням;

Call-центр 0800-304-304 (безкоштовний-багатоланковий);

чат-бот телеграмм.

Нагадаємо, у Харкові ЦНАП за жовтень надав послуги понад 28 тисячам громадян.