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02.11.2022  11:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові ЦНАПи змінили графік роботи

Починаючи з 3 листопада прийом громадян здійснюватиметься за новим графіком.

ЦНАП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр надання адміністративних послуг.
 
Повідомляється, що з 3 листопада, прийом відвідувачів у Центрі надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділах буде здійснюватися: 
 
  • понеділок - п’ятниця з 08.00 до 16.00;
  • субота, неділя – вихідні.
Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі через:
 

Нагадаємо, у Харкові ЦНАП за жовтень надав послуги понад 28 тисячам громадян.

Источник:   ЦНАП
 Тэги:  харьков, цнап
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