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02.11.2022  12:02   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 517 осіб. Одужало 304 940 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2359 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Лозівському районі: за добу діагноз підтвердився у 26 осіб. 14 осіб захворіли у Харківському районі (із них 11 - мешканці міста Харкова), 4 – в Куп’янському, 3 – Чугуївському, 2 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 листопада.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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