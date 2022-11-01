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01.11.2022  10:28   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 23 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 33 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 469 осіб. Одужало 304 771 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2482  осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 23 осіб (усі - мешканці міста Харкова). 5 осіб захворіли в Ізюмському, 3 – в Куп’янському, 2 – Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 31 жовтня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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