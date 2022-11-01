У Харкові вагітну під конвоєм доставили до половогово будинку (відео)

Автомобіль з вагітною жінкою супроводили до пологового будинку харківські патрульні
Подія мала місце ввечері 31 жовтня, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію.
На одній з вулиць міста до патрульних звернувся схвильований водій. Він повідомив, що в його авто перебуває дружина, у якої почались перейми і вона от-от народить.
Чоловік попросив супроводити поліцейських до пологового будинку, адже через ускладнення в русі він може не встигнути вчасно до лікарні.
Патрульні увімкнули світлові та звукові сигнали та супроводили авто до пологового будинку, де на майбутню матір вже чекали медики.
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