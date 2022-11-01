01.11.2022 10:46 Рита Парфенова

У Харкові вагітну під конвоєм доставили до половогово будинку (відео)

Автомобіль з вагітною жінкою супроводили до пологового будинку харківські патрульні





Подія мала місце ввечері 31 жовтня, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію.



На одній з вулиць міста до патрульних звернувся схвильований водій. Він повідомив, що в його авто перебуває дружина, у якої почались перейми і вона от-от народить.



Чоловік попросив супроводити поліцейських до пологового будинку, адже через ускладнення в русі він може не встигнути вчасно до лікарні.



Патрульні увімкнули світлові та звукові сигнали та супроводили авто до пологового будинку, де на майбутню матір вже чекали медики.

Нагадаємо, на Харківщині здоровий хлопчик народився у кареті швидкої допомоги.