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01.11.2022  11:00   Віталій Хінєвіч

«Укренерго» визначив області, в яких буде обмеження електропостачання

1 листопада у деяких областях України буде обмеження електропостачання.

Електропостачання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
Повідомляється, що у вівторок 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання  всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.
 
Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. 
 
Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.
 
Нагадаємо, метро частково запрацювало у Харкові.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, харьков
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