Метро частково запрацювало у Харкові

Відновлено рух двома лініями Харківського метрополітену
Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.
У перевізника розказали, що відновлено рух Олексіівською та Салтівською лініями Харківського метрополітену.
Інтервали руху поїздів тимчасово складатимуть: 20 хвилин.
Upd 10.39 Рух Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену відновлено.
На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово складатимуть: 20 хвилин.
У метрополітені попередили, що через нестабільну сітуацію у мережі обленерго можливі тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену.
Нагадаємо, вранці 1 листопада припинено рух поїздів у Харківському метрополітені.
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