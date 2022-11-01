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01.11.2022  09:55   Рита Парфенова

Метро частково запрацювало у Харкові

Відновлено рух двома лініями Харківського метрополітену


t.me/kh_metro

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

У перевізника розказали, що відновлено рух Олексіівською та Салтівською лініями Харківського метрополітену.

Інтервали руху поїздів тимчасово складатимуть: 20 хвилин.

Upd 10.39 Рух Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену відновлено.

На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово складатимуть: 20 хвилин.

У метрополітені попередили, що через нестабільну сітуацію у мережі обленерго можливі тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену.

Нагадаємо, вранці 1 листопада припинено рух поїздів у Харківському метрополітені.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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