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01.11.2022  09:31   Рита Парфенова

Жінка отримала тяжкі поранення внаслідок обстрілів Харківщини

Протягом доби з 31 жовтня на 1 листопада від ворожої агресії постраждала одна людина у Харківській області.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Пацієнтка у тяжкому стані.

Нагадаєио, потягом доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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