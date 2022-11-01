Жінка отримала тяжкі поранення внаслідок обстрілів Харківщини

Протягом доби з 31 жовтня на 1 листопада від ворожої агресії постраждала одна людина у Харківській області.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Пацієнтка у тяжкому стані.
Нагадаєио, потягом доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.
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