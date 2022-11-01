Про обстріли Харкова та області розповіли в ХОВА

Ніч на 1 листопада у Харкові минула без ударів росіян.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Потягом доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.
Після дев’ятої голдини вечора окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 31 жовтня по 1 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
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Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.
Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
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