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01.11.2022  09:19   Рита Парфенова

Про обстріли Харкова та області розповіли в ХОВА

Ніч на 1 листопада у Харкові минула без ударів росіян.


РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Потягом доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

Після дев’ятої голдини вечора окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 31 жовтня по 1 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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