28.10.2022 08:39 Рита Парфенова

Під Харковом швидка не довезла породіллю до лікарні.

На Харківщині здоровий хлопчик народився у кареті швидкої допомоги

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає РЕДПОСТ.



Виклик на пологи надійшов 27 жовтня з Шевченківського район Харківської області.



31-річна місцева мешканка народила здорового хлопчика дорогою до лікарні при безпосередній акушерській допомозі, яку надала бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Карман.



Після надання допомоги та огляду, породіллю разом із новонародженим шпиталізували до лікувального закладу.

Нагадаємо, 8 вересня в автомобілі швидкої допомоги з'явилася на світ нова салтівчанка.





