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28.10.2022  08:39   Рита Парфенова

Під Харковом швидка не довезла породіллю до лікарні.

На Харківщині здоровий хлопчик народився у кареті швидкої допомоги

бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Карман

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає РЕДПОСТ.

Виклик на пологи надійшов 27 жовтня з Шевченківського район Харківської області.

31-річна місцева мешканка народила здорового хлопчика дорогою до лікарні при безпосередній акушерській допомозі, яку надала бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Карман.

Після надання допомоги та огляду, породіллю разом із новонародженим шпиталізували до лікувального закладу.

Нагадаємо, 8 вересня в автомобілі швидкої допомоги з'явилася на світ нова салтівчанка.



 

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  скорая, роды, харьков
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