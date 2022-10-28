Під Харковом швидка не довезла породіллю до лікарні.

На Харківщині здоровий хлопчик народився у кареті швидкої допомоги
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає РЕДПОСТ.
Виклик на пологи надійшов 27 жовтня з Шевченківського район Харківської області.
31-річна місцева мешканка народила здорового хлопчика дорогою до лікарні при безпосередній акушерській допомозі, яку надала бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Карман.
Після надання допомоги та огляду, породіллю разом із новонародженим шпиталізували до лікувального закладу.
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