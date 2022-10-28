28.10.2022 09:13 Рита Парфенова

Біля зруйнованого мосту на Харківщині збудували сучасну переправу (фото)

На регіональній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка звели новий міст.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міськраду, кадри зруйнованого моста у звільненій Балаклії облетіли увесь світ. Понівечений вибухом, розірваний навпіл, з тоненькою дерев’яною кладкою, через яку попри все продовжують ходити люди. Автотранспорту ж доводилося об’їжджати майже 20 км, аби потрапити на протилежний берег.





Всього за один місяць поруч зі знищеним змонтували новий тимчасовий міст з 36-метрової легкозбірної металевої конструкції, яку Україна отримала від Чеської республіки.





Наразі роботи на мосту практично завершені. Незважаючи на затяжні дощі, працівники Автостради продовжують прокладати під’їзні шляхи до нього. Вже найближчим часом тут відкриють реверсний рух для автомобілів. Зруйнований міст поруч демонтують.

Як повідомили в місцевій міськраді, новий міст не тільки забезпечить рух на регіональній дорозі Р-78 “Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка”, а й з’єднає житлові масиви міста з інфраструктурою – лікарнями, магазинами, держзакладами.

Нагадаємо, з 1 листопада почнуть курсувати приміські поїзди до селища Осинове, яке було під окупацією з почату повномасштабного вторгнення.