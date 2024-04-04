04.04.2024 15:15

З використанням нових технологій та без перекриття для пішоходів: у Харкові реставрують Міст закоханих (фото)

У сквері «Стрілка» харківські комунальники розпочали роботи з виконання реставрації мосту.





Комунальники Харкова розпочали реконструкцію мосту закоханих за допомогою нових технологій, а саме: використання лазера, який дозволяє виконати роботи екологічно чисто та ефективно, передає Комунальники Харкова розпочали реконструкцію мосту закоханих за допомогою нових технологій, а саме: використання лазера, який дозволяє виконати роботи екологічно чисто та ефективно, передає РЕДПОСТ

На цьому етапі робіт комунальники видаляють старі шари фарби на металевих конструкціях моста.

За словами Артема, керуючого роботами, для зняття шарів фарби існують різні способи, проте нова технологія дозволяє виконувати такі роботи екологічно і максимально ефективно.

«Є кілька способів зняття фарби з конструкцій. Це і піскоструменевий метод, наприклад. Але за такої технології виділяється значна кількість пилу, який забруднює все навкруги. Також така технологія не дозволяє обробити метал у важкодоступних місцях», - сказав він.

Також, за його словами, використання лазера дозволяє випалювати фарбу з поверхні, а не відлущувати її.

«Відбувається випалювання фарби без лущення і опадання у вигляді сміття та бруду. Також при використанні даного методу, не дивлячись на випалювання, не відбувається виділення диму», – зазначає виконроб.

Це пов'язано з тим, що температура роботи лазера у точці обробки становить понад 2,5 тисячі градусів. Після зняття фарби комунальники обробляють конструкції мосту розчином, який перешкоджає появі іржі на металі.

«Потім ми проведемо роботи з використанням епоксидного ґрунту. А після цього буде покриття конструкцій моста акрил-поліуретановою фарбою. Вона не лущиться і стійка до ультрафіолету»,- резюмував Артем, керуючий роботами.

Важливою деталлю реконструкції Мосту закоханих є й те, що роботи проводяться без його закриття для пішоходів, а також зі збереженням одного з головних декорів конструкції – «замків закоханих».

«Роботи відбуваються без закриття мосту. Людям не заважають роботи, що проводяться. Також варто додати, що це міст закоханих, тому замки закоханих залишаться», - додав Артем.

Сам же міст радуватиме харків'ян та гостей міста свої звичним кольором - білим.



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