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24.05.2023  18:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині почали повноцінно відновлювати ще 3 мости

Стартували роботи з повноцінного відновлення ще на 3 зруйнованих мостах. Зараз в роботі штучні споруди, які знаходяться на важливих маршрутах області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Повідомляється, що відновлення потрібно для забезпечення сталої логістики та полегшення проїзду на деокуповані території. 
 
Загалом на Харківщині зруйновано 25 мостів, які знаходяться на балансі Служби відновлення. В об‘їзд зруйнованих мостів функціонує 23 тимчасової переправи. Роботи з капітального відновлення наразі проводяться на 8 штучних спорудах. Ще на завершальній стадії знаходяться проектні роботи 13 зруйнованих штучних споруд. 
 
В роботах з відновлення зруйнованих штучних спорудах залучено 11 підрядних організацій.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що тепловики виготовляють огорожі у вигляді Дзеркального струменя (фото).
 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, мост
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