24.05.2023 18:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині почали повноцінно відновлювати ще 3 мости

Стартували роботи з повноцінного відновлення ще на 3 зруйнованих мостах. Зараз в роботі штучні споруди, які знаходяться на важливих маршрутах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Повідомляється, що відновлення потрібно для забезпечення сталої логістики та полегшення проїзду на деокуповані території.

Загалом на Харківщині зруйновано 25 мостів, які знаходяться на балансі Служби відновлення. В об‘їзд зруйнованих мостів функціонує 23 тимчасової переправи. Роботи з капітального відновлення наразі проводяться на 8 штучних спорудах. Ще на завершальній стадії знаходяться проектні роботи 13 зруйнованих штучних споруд.

В роботах з відновлення зруйнованих штучних спорудах залучено 11 підрядних організацій.



