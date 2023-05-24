На Харківщині почали повноцінно відновлювати ще 3 мости

Стартували роботи з повноцінного відновлення ще на 3 зруйнованих мостах. Зараз в роботі штучні споруди, які знаходяться на важливих маршрутах області.
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День ідеальний для організації будь-чого – від ділових переговорів до пікніка на природі. Все, що пов'язане зі спілкуванням, здатне принести найбільшу віддачу.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ із грозою.
Щорічно 24 травня відзначається День слов'янської писемності та культури.
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