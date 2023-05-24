24.05.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що уночі росіяни атакували Харківщину беспілотниками Герань: фото наслідків.



