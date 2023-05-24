24.05.2023 19:30 Віталій Хінєвіч

Міносвіти та "Укроборонпром" уклали Меморандум про партнерство та співпрацю

Тепер студенти закладів вищої та професійно-технічної освіти зможуть проходити виробничу та переддипломну практику в «Укроборонпромі».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

«Державний оборонно-промисловий комплекс потребує залучення прогресивної молоді, їхніх ідей та нового бачення. Адже ця сфера може і має стати драйвером розвитку економіки України», — зазначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Також планують розробити дуальні освітні програми: підготовка спеціалістів згідно з потребами підприємств сприяє подальшому працевлаштуванню в оборонно-промисловому комплексі.

«Українська молодь сьогодні має безліч крутих ідей та бажання розвиватися в оборонній сфері. І наше завдання – допомогти їм це зробити у найбільш ефективний спосіб: реалізувати себе, свої ідеї та заразом зробити внесок у перемогу», — зазначив Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.

Співпраця вже розпочата — підписання Меморандуму масштабує вказані проєкти. У 2022 році понад 1250 студентів пройшли практику та стажування на підприємствах Концерну, а приблизно 440 отримали роботу. Зараз «Укроборонпром» співпрацює з 75 навчальними закладами. А з початку 2023 року на підприємствах проходять практику орієнтовно 700 студентів.

Взаємодія освіти, науки та оборонного виробництва — один із стратегічно важливих кроків для укріплення оборонно-промислового комплексу в умовах воєнного стану та курсу на посилення обороноздатності держави.



