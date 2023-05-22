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22.05.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

У більшості громад Харківської області навчальний рік завершиться 2 червня

Цього року на Харківщині дистанційно навчалися 240 998 школярів.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У 25 громадах області та в місті Харків навчальний рік завершиться 2 червня, у 22 громадах – 30 травня. Школярі 7 громад Куп’янського району закінчать навчання 30 червня. 
 
«Ми закінчуємо другий навчальний рік в умовах повномасштабної агресії з боку рф. Перед цим було два роки карантинних, тому є певні складнощі. Але із впевненістю можу сказати, що ми закінчимо цей рік у набагато кращих умовах, ніж 2022-й», - зазначив під час брифінгу 22 травня директор Департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов.
 
Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримають 13769 випускників, про здобуття базової середньої освіти – 22531.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки учасників зареєструвалося на проходження тестування на Харківщині.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, освіта
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