22.05.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

У більшості громад Харківської області навчальний рік завершиться 2 червня

Цього року на Харківщині дистанційно навчалися 240 998 школярів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У 25 громадах області та в місті Харків навчальний рік завершиться 2 червня, у 22 громадах – 30 травня. Школярі 7 громад Куп’янського району закінчать навчання 30 червня.

«Ми закінчуємо другий навчальний рік в умовах повномасштабної агресії з боку рф. Перед цим було два роки карантинних, тому є певні складнощі. Але із впевненістю можу сказати, що ми закінчимо цей рік у набагато кращих умовах, ніж 2022-й», - зазначив під час брифінгу 22 травня директор Департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов.

Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримають 13769 випускників, про здобуття базової середньої освіти – 22531.

Раніше РЕДПОСТ писав, скільки учасників зареєструвалося на проходження тестування на Харківщині.



