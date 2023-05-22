22.05.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

Харківські медичні працівники відзначені Міністерством охорони здоров'я України

П'ять медичних працівників з міста Харкова отримали відзнаки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, самовідданість і відвагу, надання медичної допомоги під час воєнного стану в Україні та з нагоди Міжнародного дня медичної сестри Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України нагороджена старша медична сестра відділення анестезіології Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 Олена Носенко та медична сестра стаціонара відділення реабілітації та паліативної допомоги - дитячого хоспісу Міської дитячої лікарні № 5 Галина Гончарова.

Крім того, Подякою Міністерства охорони здоров’я України відзначена медична сестра дитячого стаціонару відділення патології новонароджених Міського перинатального центру Юлія Гусарова, головна медична сестра консультативно-діагностичного центру Міської поліклініки №8 Любов Декань та головна медична сестра Міської поліклініки № 11 Юлія Євтушенко.



