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02.05.2023  11:10   Віталій Хінєвіч

НМТ-2023: скільки учасників зареєструвалося на проходження тестування на Харківщині

Реєстрація на національний мультипредметний тест триватиме до 3 травня.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Як розповіли в Департаменті науки і освіти ХОВА, для участі в НМТ на Харківщині зареєструвалося 10559 учасників, з яких 9015 – випускники поточного року та 1544 – минулих років.
 
Нагадаємо, обов’язковими дисциплінами національного мультипредметного тесту є українська мова та математика, третя – на вибір.
 
«Вступники Харківської області, обираючи предмет додаткового блоку, здебільшого віддають перевагу історії України – нині нараховується 5394 такі вступники. Також зупиняють вибір на англійській мові, на неї зареєструвалося 3249 учасників. На третьому місці – біологія, яку вибрали 1516 людей», – додали в Департаменті.
 
Зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
 
Цьогоріч основна сесія НМТ проходитиме 5-23 червня, додаткова – 11-24 липня. У додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.
 
В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що після надсилання інформації на обробку до 7 травня в персональному кабінеті можна буде вносити зміни до інформації про назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування; населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ; потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.
 
Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат. Його вступник матиме змогу сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як проходить реєстрація на тестування та який додатковий предмет вибирають найчастіше.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, нмт
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