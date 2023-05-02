02.05.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь у круглому столі, присвяченому питанням безпеки

Міський голова Харкова взяв участь у круглому столі, присвяченому питанням безпекових ризиків в українських громадах, у рамках робочої поїздки до США.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Ігор Терехов розповів американським колегам, що час підльоту ракети з рф до Харкова становить менше хвилини, а наші засоби ППО не можуть знищувати ракети С-300, якими ворог обстрілює місто. Тому Харків потребує новітніх систем протиповітряної оборони.

«Для захисту нам необхідно мати на озброєнні протиракетні комплекси, які можуть збивати балістичні ракети. На сьогодні це зенітно-ракетні комплекси «Patriot» та SAMP/T. Однак найкращий варіант - знищення пускових установок ще до того, як вони випустять ракети. Для цього нам потрібні літаки-винищувачі та ударні безпілотники», - наголосив Ігор Терехов.

Крім того, мер звернув увагу на проблему вибухонебезпечних предметів.

«Україна - найзамінованіша країна у світі, а Харківська область - серед лідерів у списку найбільш замінованих регіонів. Ми потребуємо допомоги в цьому напрямі», - зазначив мер.



