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02.05.2023  10:45   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь у круглому столі, присвяченому питанням безпеки

Міський голова Харкова взяв участь у круглому столі, присвяченому питанням безпекових ризиків в українських громадах, у рамках робочої поїздки до США.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Ігор Терехов розповів американським колегам, що час підльоту ракети з рф до Харкова становить менше хвилини, а наші засоби ППО не можуть знищувати ракети С-300, якими ворог обстрілює місто. Тому Харків потребує новітніх систем протиповітряної оборони.
 
«Для захисту нам необхідно мати на озброєнні протиракетні комплекси, які можуть збивати балістичні ракети. На сьогодні це зенітно-ракетні комплекси «Patriot» та SAMP/T. Однак найкращий варіант - знищення пускових установок ще до того, як вони випустять ракети. Для цього нам потрібні літаки-винищувачі та ударні безпілотники», - наголосив Ігор Терехов.
 
Крім того, мер звернув увагу на проблему вибухонебезпечних предметів.
 
«Україна - найзамінованіша країна у світі, а Харківська область - серед лідерів у списку найбільш замінованих регіонів. Ми потребуємо допомоги в цьому напрямі», - зазначив мер.
 
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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