02.05.2023 10:35 Віталій Хінєвіч

Комунальники повідомили про відключення гарячої води у Салтівському районі: що відомо

Комунальники планують провести гідравлічні випробування магістральних та внутрішнього квартальних мереж, технічне обслуговування розподільчих камер та ЦТП.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ХТМ».

У зв'язку з проведенням планово-попереждувальних робіт , з 3 травня, у Салтівському районі буде припинено постачання гарячої води до 330 житлових будинків у 531,533, 603,605, 606, 607 мікрорайонах та у мікрорайоні "Будмістечко".

До 31 травня планується провести гідравлічні випробування магістральних та внутрішнього квартальних мереж, технічне обслуговування розподільчих камер та ЦТП.

Крім того, житлові будинки комплексно підготують до нового опалювального сезону. Після завершення профілактичних робіт послугу по гарячій воді буде відновлено у повному обсязі. Колектив КП "Харківські теплові мережі" приносить вибачення за тимчасові незручності та просить мешканців міста із порозумінням поставитися до особливостей роботи підприємства у такий нелегкий час.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 1.05.2023 по 1.08.2023, у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт, у Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах буде відключено гарячу воду в 444 житлових будинках.



