29.04.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

Тепловики повідомили харків'ян про ремонтні роботи

З 1.05.2023 по 1.08.2023, у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт, у Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах буде відключено гарячу воду в 444 житлових будинках.



КП "ХТМ"

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ХТМ».

Повідомляється, що в межах ремонтної кампаніі буде виконано комплексні перекладки 6 кілометрів магістральних мереж, 39 кілометрів внутрішньоквартальних мереж та транзитних трубопроводів, реконструкція 7 магістральних камер, модернізація та автоматизація 6 центральних теплових пунктів. Крім того, житлові будинки комплексно підготують до нового опалювального сезону.

«КП «Харківські теплові мережі» приносить вибачення за тимчасові незручності. Невідкладний характер вказаних ремонтних робіт пов’язаний також із надскладним опалювальним періодом, протягом якого довелося 8 разів перезапускати систему теплопостачання міста»,- йдеться у повідомленні.



