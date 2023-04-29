Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 квітня

За добу офіційно зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 64 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 824 осіб. Одужало 311 465 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1995 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло три особи.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 28 квітня.
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