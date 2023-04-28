Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 квітня

За добу офіційно зареєстровано 20 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 63 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 760 осіб. Одужало 311 370 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 2029 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 38 осіб (із них 20 – мешканці міста Харкова). По 9 позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському та Лозівському, 5 - в Ізюмському, 2 - у Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 квітня.
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