28.04.2023 10:49 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 квітня

За добу офіційно зареєстровано 20 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 63 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 760 осіб. Одужало 311 370 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 2029 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 38 осіб (із них 20 – мешканці міста Харкова). По 9 позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському та Лозівському, 5 - в Ізюмському, 2 - у Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 квітня.



