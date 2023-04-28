28.04.2023 11:08 Рита Парфенова

У зруйнованому ракетою будинку Харкова відновлюють газопостачання (фото)

Комунальники прокладають нову газову мережу у будинку Холодногірського району Харкова.

Як повідомили РЕДПОСТ у АТ «Харківміськгаз», у вересні минулого року внаслідок масованого російського удару по Харкову постраждав один із будинків у Холодногірському районі міста. Було зруйновано дах, частину фасаду будівлі, а також усі комунікації, у тому числі й газові мережі. Ввідний газопровід вигнуло та наскрізь посікло уламками.



Після ліквідації наслідків руйнувань будинку фахівці АТ «Харківміськгаз» змогли приступити до відновлення мереж газопостачання. Повністю було прокладено ввідний газопровід вздовж відбудованого фасаду будинку, щоб у подальшому відновити роботу котельні, яка забезпечує мешканців теплом та гарячим водопостачанням.



Поступово мешканці цього будинку повертаються додому, тож газовики роблять усе, щоб в новому опалювальному сезоні у кожній оселі були комфорт та тепло.



