    
Главная Новини Харкова ЖКГ У селі Ізюмського району відновили електропостачання
27.04.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

У селі Ізюмського району відновили електропостачання

Фахівці Балаклійського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання в селі Норцівка Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .

Енергетики
 
Як розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков, населений пункт був знеструмлений з 10 березня минулого року.
 
За словами керівника, для відновлення електропостачання тут було замінено три трансформатори, 2,8 км проводу повітряної лінії 10 кВ та 1,7 км 0,4 кВ.
 
"Це село знаходилося на лінії зіткнення, тому пошкодження мережі були колосальні. Обстрілами було зруйновано кожний проліт. До того ж, територію повинні були ретельно обстежити сапери. Наразі село повністю заживлено, електрику вже підведено до 23 домоволодінь з 96-ти", - зазначив Олексій Вишняков.
 
Він підкреслив, що енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання в населених пунктах, які найбільше постраждали від бойових дій. У найближчих планах фахівців Балаклійського РЕМ - повернення світла до сіл Першотравневе, Берестянки, Волвенкове та Мирна Долина.  
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно відновлюють водопостачання.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 ЖКГ Підземне місто та внутрішнє кільце: що пропонують архітектори для розвитку Харкова 27.04 ЖКГ Харківські комунальники оперативно відновлюють водопостачання 26.04 ЖКГ Фахівці відновили газопостачання у прикордонному селі Харківської області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 