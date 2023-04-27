27.04.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

У селі Ізюмського району відновили електропостачання

Фахівці Балаклійського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання в селі Норцівка Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков, населений пункт був знеструмлений з 10 березня минулого року.

За словами керівника, для відновлення електропостачання тут було замінено три трансформатори, 2,8 км проводу повітряної лінії 10 кВ та 1,7 км 0,4 кВ.

"Це село знаходилося на лінії зіткнення, тому пошкодження мережі були колосальні. Обстрілами було зруйновано кожний проліт. До того ж, територію повинні були ретельно обстежити сапери. Наразі село повністю заживлено, електрику вже підведено до 23 домоволодінь з 96-ти", - зазначив Олексій Вишняков.

Він підкреслив, що енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання в населених пунктах, які найбільше постраждали від бойових дій. У найближчих планах фахівців Балаклійського РЕМ - повернення світла до сіл Першотравневе, Берестянки, Волвенкове та Мирна Долина.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно відновлюють водопостачання.



